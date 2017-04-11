صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة

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افتتح الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية، تحت رعاية الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور يحيى بسيوني، مدير عام مستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد جمال عزب، رئيس قسم طب المخ والأعصاب.

وقال الدكتور أحمد جمال عزب، إن السكتة الدماغية هي ثالث سبب للوفاة في الإحصائيات العالمية بعد أمراض القلب والسرطان ومن سجلات منظمة الصحة العالمية فإن 15 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من السكتة الدماغية سنويا منهم 5 مليون شخص يتعرضون للوفاة و 5 مليون آخرون يصابون بإعاقة مزمنة.

وأضاف عزب، تستقبل مستشفى المنصورة الجامعي أسبوعيا حوالي 80 مريضا مصابا بالسكتة الدماغية وليكون هذا العلاج مناسبا يجب حضور المريض للمستشفى فى خلال أربع ساعات ونصف من وقت بداية الإصابة بالجلطة مما يستلزم العمل لتوفير الوقت من جانب المريض وأسرته، وكذلك من جانب المستشفى بدءا من موظف الاستقبال ثم الطاقم الطبي لقسم الأعصاب والأشعة والتحاليل والتمريض حيث يجب أن يعمل كل هؤلاء كفريق متكامل.

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وأشار إلى أن توفير خدمة التدخل السريع لإذابة جلطات المخ حيث يساعد العلاج في شفاء حوالي 30% من المرضى كليا أو جزئيا مما يوفر علي الدولة مبالغ طائلة وينقذ هذا المريض من الموت أو الإصابة بإعاقة مزمنة، مؤكدا على دور الإعلام فى المساعدة على توصيل هذه المعلومات لأفراد المجتمع والقيام بدوره الهام فى إنجاح هذه المنظومة الطبية.