صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد

التحرير

عقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة خطة الاستعداد لموسم توريد الأقماح.

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج، واللواء أيمن زكريا رئيس فرع الرقابة الإدارية بسوهاج، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة والأمن القومى ومباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الزراعة، والبنك الزراعي، ومديري المطاحن والصوامع، ومديرى ادارات المتابعة، والتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الاقماح وضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام.

وناقش الاجتماع خطة المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح للموسم الزراعى 2017 , و تقرير لجان التفتيش التى تم تشكيلها للمرور على الشون والصوامع بنطاق المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستلام وتخزين الاقماح.

وأوضح أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم تبلغ 197,500 فدان وان الكمية المتوقع توريدها تبلغ 140ألف طن تقريبا بمتوسط انتاج 18 اردب للفدان الواحد , مؤكدا على قدرة الصوامع والشون بنطاق المحافظة على استيعاب الكميات المتوقع توريدها هذا الموسم مع الوضع فى الاعتبار بتوفير أماكن اخرى للتوريد فى حالة زيادة الكميات الموردة من القمح عن المتوقع.

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وأكد ضرورة تحديد اماكن صرف مستحقات المزارعين والإعلان عن تلك الاماكن عبر وسائل الاعلام المتاحة بالمحافظة، وعدم تأخير مستحقات المزارعين، وحرية المزارع فى التوريد فى اى موقع يختاره، ومحاسبة اى مسئول يثبت امتناعه عن استلام القمح من المزارع.

واستمع المحافظ لاستعدادات كل الوحدات المحلية لاستلام الاقماح ومدي جاهزية الشون والصوامع حيث أكد رؤساء المدن على مطابقة وجاهزية اماكن الاستلام وعرض الطاقة الاستيعابية للشون والهناجر.

وشدد على البنك الزراعي بسرعة تسليم قيمة القمح للمزارعين و ايجاد أماكن بديلة حال استلام كميات زائدة عن القدرة الاستيعابية للشون والصوامع المجهزة حيث أفاد مدير البنك الزراعي ان 90% من قيمة التوريد تعطي للمزارع فور استلام الكمية والباقي بعد تقرير لجنة الفرز.