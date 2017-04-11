مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار»

التحرير

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كشفت مصادر مطلعة - فضلت عدم ذكر هويتها، فشل الاندماج بين قنوات النهار و"CBC"، والذي تم إعلانه في مايو 2016.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير"، إن جهود الاندماج لم تكلل بالنجاح، وواجههت صعوبات عديدة من حيث التنفيذ والإجراءات، موضحة أن الإشكاليات المالية وتأخر صرف الرواتب عجَّلت بفشل الاندماج.

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وكانت قد اتفقتا شركتا «المستقبل» المالكة لقنوات «سي بي سي» و«ترنتا» المالكة لشبكة تليفزيون قنوات «النهار» على الاندماج في كيان جديد خلال مايو من العام الماضى.

وقرر كل من علاء الكحكي، المالك لقنوات النهار، ومحمد الأمين المالك لقنوات «سي بي سي» في مايو 2016، تأسيس شركة قابضة برأسمال 60 مليون جنيه لإدارة القناتين، على أن تستحوذ الشركة الجديدة على قنوات «النهار» و«cbc» عقب الانتهاء من التقييم المالى لهما.