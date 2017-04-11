أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا

Google+ Print
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفداً رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، لزيارة مصابي حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جرجس بشارع علي مبارك بطنطا صباح الأحد الماضي بمستشفى الطوارئ الجامعي، والمستشفى التعليمي، ومستشفى الرمد.

واستقبل الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى التعليمي، أعضاء الوفد الذي ضم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القديمة وأسقفية الخدمات، والقس أماتيوس السكرتير الخاص للبابا تواضروس الثاني ووفد كنائسي من مطرانية.

شاهد أيضا

واطمأن أفراد الوفد على الحالة الصحية للمصابين، وتأكدوا من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، وأداء كافة الأطقم الطبية لواجبها على الوجه الأمثل، ونقلوا للمصابين تمنيات البابا تواضروس الثاني لهم بالشفاء العاجل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة