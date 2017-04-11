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رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض

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رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض

التحرير

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا، إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة، لمدة 3 مباريات، وبذلك يغيب نجم البلوجرانا عن مواجهة  ريال مدريد في ديربي إسبانيا بالليجا. 

حصل نيمار، علي بطاقة حمراء، في مباراة مالاجا، في اللقاء الذي تلقى فيه برشلونة الخسارة الرابعة له هذا الموسم، بهدفين دون رد، بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة. 

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وجاء القرار من قبل الاتحاد الإسباني بإيقاف راقص السامبا، 3 مباريات بدلاً من مباراة وحيدة، بعد أن اعترض على قرار حكم اللقاء بسخرية، مما دفع الاتحاد لزيادة مدة العقوبة. 

ويأتي برشلونة في المركز الثاني بجدول الليجا برصيد 69 نقطة. 

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التحرير

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