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فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة

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فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة

التحرير

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يواجه الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، انتقادات حادة من جانب لاعبين سابقين ومشجعين ووسائل إعلام، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، بثلاثية بيضاء، أمام كريستال بالاس، أمس الإثنين، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي. 

وتعد خسارة بالاس هي الرابعة للمدفعجية على التوالي، خارج ملعبه هذا الموسم، والأولى لفينجر أمام بالاس، وجاءت الانتقادات هذه المرة على أداء الفريق الهزيل، إذ كتب إيان رايت مهاجم أرسنال السابق عبر تويتر "اللاعبون تائهون".

كما نشرت مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير أرسنال وهي تحيط بحافلة الفريق بعد المباراة مرددة هتافات ضد فينجر وبعض اللاعبين، وداخل الملعب رفعت جماهير أرسنال الحزينة لافتات ورددوا هتافات "أرسين فينجر.. نسألك الرحيل".

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وعلق جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق والمعلق بمحطة سكاي التلفزيونية بعد المباراة، قائلًا: "كيف يكون هذا ممكنا، يبدو أن لاعبي أرسنال قد استسلموا، استقبلت شباكهم ثلاثة أهداف في أربع مباريات.. وكان الأداء متواضعا."

ويحتل الفريق المركز السادس وعلى الأرجح لن يتمكن من التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بقيادة المدرب الفرنسي.

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التحرير

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