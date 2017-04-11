تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة

سمر العشري

صرح الإعلامي الشهير، عماد الدين أديب، في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج، على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول التي تحتضن الجماعات الإرهابية سوف تدفع الثمن غاليا وعلى رأس هذه الدولة المملكة المتحدة بريطانيا.

وتابع أديب، أن احتضان الجماعات الإرهابية من قبل أي دولة ما، هو فكر استعماري قديم أثبت فشله، تطبيقا للمثل السائر سمن كلبك يأكلك، لأن احتضان الجماعات الإرهابية سلاح ذو حدين، فيمكن توجيه لتحقيق مخطط لصالح الدولة التي ترعاه، وإن تعارضت المصالح بدأ بها.

وعلق أديب، على التحذيرات التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا بمنع رعاياها من دخول مصر، وغلقها لمعبر طابا البري من جانبها، بأن إسرائيل تمتلك قمرا صناعيا يرصد كل التحركات فيالمنطقة العربية كلها ومن المؤكد أن القمر رصد تحركات مقلقة فمنعت رعاياها.

وكان “إيتان بن ديفيد” ،رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، في إسرائيل حذر الأسبوع الماضي، من وقوع هجمات في مصر قبل تفجير الكنائس، واستمر في تحذرتها مجددا من خلال بيان أعلن فيه عن قرب وقوع هجمات إرهابية في سيناء خلال الفترة القادمة تستهدف السائحين، بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة حصل عليها مكتبه.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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