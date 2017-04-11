أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة

Google+ Print
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة

صرح الإعلامي الشهير، عماد الدين أديب، في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج، على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول التي تحتضن الجماعات الإرهابية سوف تدفع الثمن غاليا وعلى رأس هذه الدولة المملكة المتحدة بريطانيا.

وتابع أديب، أن احتضان الجماعات الإرهابية من قبل أي دولة ما، هو فكر استعماري قديم أثبت فشله، تطبيقا للمثل السائر سمن كلبك يأكلك،  لأن احتضان الجماعات الإرهابية سلاح ذو حدين، فيمكن توجيه لتحقيق مخطط لصالح الدولة التي ترعاه، وإن تعارضت المصالح بدأ بها.

وعلق أديب، على التحذيرات التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا بمنع رعاياها من دخول ، وغلقها لمعبر طابا البري من جانبها، بأن إسرائيل تمتلك  قمرا صناعيا يرصد كل التحركات فيالمنطقة العربية كلها ومن المؤكد أن القمر رصد تحركات مقلقة فمنعت رعاياها.

وكان “إيتان بن ديفيد” ،رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، في إسرائيل  حذر الأسبوع الماضي، من وقوع هجمات في مصر قبل تفجير الكنائس، واستمر في تحذرتها مجددا من خلال بيان أعلن فيه عن قرب وقوع هجمات إرهابية في سيناء خلال الفترة القادمة تستهدف السائحين،  بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة حصل عليها مكتبه.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة