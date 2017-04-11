فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بهر محمد، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الجمهور، بعد ظهوره في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي"، وهو يؤدي شخصية "نوح"، وعلى الرغم من أن ظهوره لم يكن كبيرًا، إلا أنه ترك انطباعًا جيدًا لدى جمهور المسلسل، وعلق أحد متابعي المسلسل: "اللي خلف مامتش".

على الرغم من ذلك لا يعرف الجمهور، الكثير، عن أبناء الراحل محمود عبد العزيز سوى نجله كريم بحكم ظهوره الإعلامي، وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن نجله "محمد".

ولد في 14 أغسطس 1981، ودرس في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية قسم تسويق.

عمل في مجال الدعاية فأسس شركة On time للدعايه والإعلان و أنتاج عدد كبير من الحفلات داخل مصر وخارجها للعديد من نجوم الغناء العربي.

مسلسل "الأب الروحي" لم يكن الأول له، إذ شارك بدور "شبللو" في مسلسل القطة العميا، وحصل على جائزة استفتاء القراء كأحسن وجه شاب في عام 2010.

شاهد أيضا

عمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية، منها فيلم "ليلة البيبي دول"، "شباب على الهوا" و"كذلك في الزمالك".

انتشرت العديد من الشائعات حول علاقته بالفنانة منة شلبي، بعدما تم تداول صورة لهما في حفل زفاف هنادي، ابنة فيفي عبده، حيث ظهرت "منة" بين أحضان محمد بشكل مبالغ فيه، ما فجر عدد كبير من التساؤلات بين رواد مواقع التواصل عن حدود العلاقة بينهما، وإن كانت صورة عادية أم أن هناك قصة حب تجمعهما.

قرر الإتجاه إلى مجال الإنتاج السنيمائي، و أسس شركة كوور للإنتاج الفني، وانضم بعدها للمنتج ريمون مقار، صاحب شركة سوتش، لتكوين مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، التي بدأت أولى أعمالها في رمضان 2012 بإنتاج مسلسل مسلسل باب الخلق لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

يعتبر محمد الأكثر ظهورًا في المناسبات الاجتماعية والتكريمات الخاصة بوالده، لعل أبرزها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته السادسة، ولم يتمالك نفسه وقتها وأبكى الحضور معه في كلمته قائلًا: "فى ناس بيكونوا معانا وبيوحشونا جدًا.. وأطلب من كل واحد أن يملى عينه من اللى جنبه، لأنه في يوم من الأيام مهما كنت واثق من أنه جنبك فمن الممكن أن تفقدهم"