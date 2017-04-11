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بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين

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بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

‏‫استقبل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، الدكتور العارف صالح الخوجة، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقدم الوزير الليبي خالص تعازيه في ضحايا الأحداث الإرهابية الأخيرة، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع في حربها ضد الإرهاب والتطرف، وتقدير بلاده الكامل للدور المحوري الذي يضطلع به رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى تطلع وزارة الداخلية الليبية إلى المزيد من الدعم الأمني المصري؛ لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات ومخاطر، معربا عن رغبته في الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية المصرية في تدريب كوادر الأمن الليبية، ورفع كفاءتهم ليتسنى لهم الاضطلاع بالمهام الأمنية المتزايدة الملقاة على عاتقهم.

من جانبه، أكد اللواء مجدي عبد الغفار، موقف المصرية الداعم لكل ما فيه أمن واستقرار الدولة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها.

كما رحب "عبد الغفار"، باضطلاع وزارة الداخلية المصرية بتدريب كوادر الشرطة الليبية على مختلف مجالات العمل الأمنى انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بي البلدين، معربا عن اإهتمامه بتوطيد ودعم علاقات التعاون مع وزارة الداخلية الليبية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.

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مصراوي Masrawy

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