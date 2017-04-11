موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية إن رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الاتحادي الروسي، فيكتور أوزيروف، أكد أن مهمة الجيش الروسي في سوريا ليست التصدي للتهديدات الخارجية، وإنما محاربة الإرهاب، مضيفًا أن بلاده لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا في المستقبل.

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها الثلاثاء، إلى تصريح أوزيروف الذي جاء به: "الجيش السوري لديه كل الحقوق القانونية للدفاع عن نفسه ضد أي هجمات صاروخية يمكن أن تقرر الولايات المتحدة تنفيذها ضد مواقع سورية في المستقبل".

وتابع: "القوات الروسية الموجودة في سوريا ليست مكلفة بمواجهة التهديدات الخارجية، ولن نعترض أي شيء يتم إطلاقه على سوريا، فالجيش السوري يستطيع إسقاط أي صواريخ تطلق عليه وهذا حقه القانوني".

واعتبر أوزيروف أن الحديث عن استخدام الجيش السوري أسحلة كيميائية وربط ذلك بتنفيذ ضربات صاروخية أخرى ضد سوريا "أمرًا سخيفًا"، مضيفًا: "دمشق لا تملك أي أسلحة كيميائية".​