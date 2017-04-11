أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا

Google+ Print
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا

مصراوي Masrawy

أنظمة صواريخ إس 400 في سوريا

كتب - علاء المطيري: 

قالت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية إن رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الاتحادي الروسي، فيكتور أوزيروف، أكد أن مهمة الجيش الروسي في سوريا ليست التصدي للتهديدات الخارجية، وإنما محاربة الإرهاب، مضيفًا أن بلاده لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا في المستقبل.

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها الثلاثاء، إلى تصريح أوزيروف الذي جاء به: "الجيش السوري لديه كل الحقوق القانونية للدفاع عن نفسه ضد أي هجمات صاروخية يمكن أن تقرر الولايات المتحدة تنفيذها ضد مواقع سورية في المستقبل".

وتابع: "القوات الروسية الموجودة في سوريا ليست مكلفة بمواجهة التهديدات الخارجية، ولن نعترض أي شيء يتم إطلاقه على سوريا، فالجيش السوري يستطيع إسقاط أي صواريخ تطلق عليه وهذا حقه القانوني".

واعتبر أوزيروف أن الحديث عن استخدام الجيش السوري أسحلة كيميائية وربط ذلك بتنفيذ ضربات صاروخية أخرى ضد سوريا "أمرًا سخيفًا"، مضيفًا: "دمشق لا تملك أي أسلحة كيميائية".​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف