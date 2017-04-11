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الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم

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الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم

مصراوي Masrawy

صورة أرشيفية - مخزن أدوية غير مرخص

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ﺿﺑط 110 آلاف و700 كيس من صنف "إبلكس" ضمن الإعلانات المضللة على القنوات الفضائية، على أنها ذات صفه علاجية، كالتخسيس وعلاج المفاصل والآلام الروماتيزمية والخشونة، وهى بالأصل مستحضرات مسجلة علي إنها مكملات غذائية ومستحضرات تجميل بمخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الأدوية بمنطقة اﻟﮭﺮم.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن الأصناف التي تم ضبطها 50 ﻋﻠﺒﺔ من صنف روﻣﺎروز ﻣﺴﺎج منتهي الصلاحية، ﻛﻤﺴﺘﺤﻀر ﺗﺠﻤﯿلي، وهو مخالف ﻟﻤﺎ ﻛﺎن بإخطار التسجيل، حيث أنه يستخدم كرﯾم ﻣﺳﺎج، وﻟﯾس ﻟﻸﻏراض اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠى اﻟﻌﻠﺑﺔ، وھو ﻋﻼج "ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻘرس، و ﻋدم توازن العضلة اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠب ، وﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﻌﺿﻼت، إضافة إلى 2700 ﻋﺒﻮة ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺼﻨﻒ اﺑﻠﻜس و100 ﻛﯿﺲ ﻣﻦ صنف "ﻛﻮﻟﺠﯿﻜﺲ" ﻏﯿﺮ مدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﺎرﯾﺦ الانتهاء و رﻗﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﺔ على اﻷﻛﯿﺎس، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم 6875 جنح قسم الطالبية ل 2017، و أحيل للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.

وأشارت زيارة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة قامت برصد الإعلانات المروجة للأدوية العلاجية، وتتبعت ورصدت هذه الإعلانات، ودشنت حملات تستهدف هذه المنتجات بأماكن توزيعها وإنتاجها، مشددة على أن الوزارة تسعى لضبط سوق الإعلانات المضللة للأدوية .​

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