«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

سمر العشري

ساد الحزن أنحاء الجمهورية، حيث قام أحد الإرهابيين، بتفجير كنيسة مارجرجس، بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وبعدها بساعات قليلة، قام إنتحاري آخر، بتفجير نفسه أمام كنيسة بالإسكندرية، حيث كان يتواجد بها البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

راح ضحية الإنفجارين عدد كبير من القتلى والمصابين، وأعلن عقب الإنفجار تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن هذه الأحداث، وقال أن تفجير كنيسة مارجرجس، نفذه أبو البراء المصري، مسلح تابع له، بينما نفذ أبو إسحاق المصري، تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية.

أبو إسحاق المصري

– مسلح تابع لتنظيم داعش الإرهابي.

– أعلن التنظيم المتطرف، أن أبو إسحاق، هو المسؤول عن إستهداف كنيسة الإسكندرية.

– أبو إسحاق المصري، من مواليد 1990، في منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية.

– حاصل على بكالوريوس تجارة.

– سافر إلى الكويت، وعمل بها محاسباً لمدة أربعة أشهر.

– من الكويت سافر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا في عام 2013.

– استقر مؤخراً في سيناء بعد عودته من سوريا.

وقد نشرت جريدة القبس الكويتية، معلومات عن انتحاري الكنيسة المرقسية بالأسكندرية، ووصفت تلك المعلومات بالمثيرة والجديدة، وجاء ذلك في عدد الجريدة الصادر اليوم الثلاثاء، حيث أعربت الصحيفة عن مدى استغرابها لما حدث من تفجيرات في مصر خصوصا في الأسكندرية.

فقد نشرن الصحيفة، معلومات وبيانات الانتحاري المسؤل عن تفجير كنيسة مارمرقس، حيث أكدت أن المتهم بالتفجير دخل الأراضي الكويتية في أكتوبر عام 2016، وتم استدعاؤه من قبل أجهزة الأمن الكويتية، بناءً على معلومات وردت لها من أجهزة الأمن المصرية.

وبعد تحقيقات مكثفة، تبين انتماء المتهم لتنظيم داعش الإرهابي، وتواصله مع قادة التظيم في الخارج، فتم فصله من عمله بالكويت، وتسليمه للسلطات المصرية التي أطلقت سراحه بعد فترة وجيزة من تسليمه، الأمر الذي أثار استغراب أجهزة الأمن الكويتية، ليعود من جديد من خارج مصر ويفجر الكنيسة المرقسية بالأسكندرية.

أبو البراء المصري

– أعلن التنظيم المتطرف، أنه مسؤول عن عملية إستهداف كنيسة طنطا.

– أبو البراء المصري، من مواليد 13 ديسمبر، عام 1974.

– ولد بمحافظة كفر الشيخ، تحديداً في قرية أبو طبل.

– حصل على دبلوم صناعة.

– متزوج وله 3 أطفال.

– سافر إلى سوريا في عام 2013، ومنها إلى لبنان، ثم عاد مرة أخرى لسوريا، واستقر بها.

شبكةعيونالإخبارية

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