أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (1)غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (1)

غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (2)غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (2)

غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (3)غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (3)

غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (4)غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (4)

غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (5)غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ (5)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، إنشاء غرفة عمليات رئيسية مقرها ديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية مقرها المراكز والمدن والوحدات المحلية، تكون مهمتها استقبال الشكاوى خلال أعياد الربيع.

وكلف محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الأجهزة المعنية بالمرور على المحال لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني، والأسماك، والدواجن، والكشف عن تواريخ الصلاحية، وإعداد برنامج بذلك، بالتنسيق مع مديرية ومباحث ، ومديريات الطب البيطري، والصحة، والوحدات المحلية بالمحافظة.

كما كلف المحافظ بتكثيف الرقابة والمرور على المخابز، والتأكد من توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، والتواجد المستمر لمفتشي ومباحث التموين حتى لا يستغل اصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 114 لرصد شكاويهم عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وكان محافظ كفر الشيخ ناقش استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضبط الأسواق ومتابعة تفعيل القانون، ومستوى النظافة بالحدائق والميادين والشوارع الرئيسية، واستعدادات مدينة مصيف بلطيم، ومدن النيل "دسوق، وفوه، ومطوبس".

جاء ذلك في حضور المهندس راضي أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء وزارات "التموين، والطب البيطري، والصحة"، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.​

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري