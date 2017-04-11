غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، إنشاء غرفة عمليات رئيسية مقرها ديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية مقرها المراكز والمدن والوحدات المحلية، تكون مهمتها استقبال الشكاوى خلال أعياد الربيع.

وكلف محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الأجهزة المعنية بالمرور على المحال لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني، والأسماك، والدواجن، والكشف عن تواريخ الصلاحية، وإعداد برنامج بذلك، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، ومديريات الطب البيطري، والصحة، والوحدات المحلية بالمحافظة.

كما كلف المحافظ بتكثيف الرقابة والمرور على المخابز، والتأكد من توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، والتواجد المستمر لمفتشي ومباحث التموين حتى لا يستغل اصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 114 لرصد شكاويهم عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وكان محافظ كفر الشيخ ناقش استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضبط الأسواق ومتابعة تفعيل القانون، ومستوى النظافة بالحدائق والميادين والشوارع الرئيسية، واستعدادات مدينة مصيف بلطيم، ومدن النيل "دسوق، وفوه، ومطوبس".

جاء ذلك في حضور المهندس راضي أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء وزارات "التموين، والطب البيطري، والصحة"، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.​