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الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية

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الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ 18 مصابًا بمستشفيات الإسكندرية وطنطا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 45 مواطنًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 16 مصابًا خرجوا من مستشفيات محافظة الإسكندرية، وتبقى 19 شخصًا مازالوا بالمستشفيات منهم 6 حالات بالجامعة، و5 حالات بمستشفى مصطفى كامل العسكري، و8 حالات بمستشفى الشرطة، وجميعهم يخضعون للعلاج والرعاية.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن مصابين من انفجار طنطا غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من مستشفى الأمريكان، ليتبقى 25 مصابًا بالمستشفيات، 22 منهم بالجامعة ، و3 بالامريكان ، لافتاً إلى تحويل مصابين اثنين إلى مستشفى الجلاء العسكري ووادي النيل، بالإضافة إلى وجود 10 حالات بمستشفى معهد ناصر، حالة واحدة منهم في الرعاية المركزة وباقي الحالات حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم، إلى جانب وجود مصابين اثنين بوحدة الحروق بمستشفى المنيرة العام.

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