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«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين

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«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين «إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين

التحرير

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أكد خوسيه كاسترو، رئيس نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن خورخي سامباولي، المدير الفني للفريق، يمتلك شرطا جزائيا يلزمه بالدفع في حالة ما إذا قرر الرحيل.

وقال رئيس ناد إشبيلية  "ليس متأكدا من رغبة اتحاد كرة القدم الأرجنتيني في التعاقد مع سامباولي، خلفا للمقال إدجاردو باوزا".

وأوضح أنه لا يمكن غض الطرف عن هذه القضية، لكن ما أستطيع أن أذكره في هذا الإطار أني قضيت بعض الوقت معه بالأمس، وتحدثت معه بخصوص وضع الفريق.

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وتابع كاسترو "ما يشغلني حاليا هو مباراة فالنسيا (المقررة الأحد المقبل في الدوري الإسباني)، أفكر فقط في تلك المباريات السبع المتبقية لنا حتى نختتم موسما رائعا، هو سعيد في إشبيلية، ويتحدث عن المستقبل، كما أنه يتبقى له عام في عقده؛ وليس هناك أكثر من ذلك".

وأشار رئيس إشبيلية إلى أنه في حال رغبة اتحاد كرة القدم الأرجنتيني في التعاقد مع سامباولي، أو إذا ما قرر إشبيلية نفسه "الاستغناء عنه"، لكن ليس هناك بند يتحدث عن إمكانية رحيله مجانا لتدريب الأرجنتيني.

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التحرير

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