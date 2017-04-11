رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد

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أكد اللاعب الجزائري، رياض محرز، المحترف ضمن صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيلعب دون أن يشعر "بالضغط"، غدا، أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يعود محرز، الذي سجل 4 أهداف في الشامبيونز ليج هذا الموسم، إلى تشكيلة "الثعالب" التي يختارها المدرب شكسبير كريج لمواجهة الغد بعد أن كان بديلا، في المباراة الماضيه، أمام إيفرتون في الجولة الـ32 من البريمييرليج، والتي انتهت بخسارة الثعالب برباعية لهدفين.

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وفي تصريحات نشرها موقع ليستر سيتي، اليوم الثلاثاء، أشار محرز إلى أن فريقه يتمتع بثقة كبيرة، قائلًا: "ندرك أننا سنواجه أتلتيكو مدريد، ولكننا نشعر بالثقة في أنفسنا".

واختتم قائلا: "سنحاول تحقيق نتيجة جيدة وندرك أن هذا ليس أمرا سهلا، ولكننا لا نشعر بالضغط. سنقدم كرة القدم التي نعرفها".