فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين

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أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستواجه الإرهاب وتقوم باجتثاثه من جذوره، وأن جهات أجنبية تقف وراء تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، موجهًا التعازي لأسر ضحايا الحادثتين الإرهابيتين في الإسكندرية وطنطا.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد أن تنتصر إرادة الحياة على إرادة أعداء الحياة والدين، وعقاب مصر الرادع، ومن يقف وراءه آت.

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وقال رئيس الوزراء، إن الشعب المصرى أثبت قدرته على المواجهة الشرسة، التى فرضت عليه وتماسكه ووحدته، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الطوارئ انطلاقًا من صلاحياته الدستورية ومسئولياته الوطنية.