وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبيل دو كارتين سفيرة بلجيكا الجديدة بالقاهرة، وناقش الجانبان سبل توثيق العلاقات والتعاون بين الدولتين.

واستعرضت والي، الأنشطة والبرامج المختلفة وآليات عمل الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث بلغ إجمالي الأسر التي تحصل على الدعم حتى مارس الماضي مليونًا و530 ألف أسرة مستفيدة.

وأكدت غادة والي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أهمية التوسع في المشروعات الصغيرة بما لها من دور محوري في بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة دور بنك ناصر في تمويل تلك المشروعات، إضافة إلى ما اتخذته الوزارة من خطط نحو تطوير الحضانات وبرنامج التغذية المدرسية، حيث يستفيد من البرنامج 10 ملايين تلميذ بالمدارس في كل المحافظات المصرية.

شاهد أيضا

واستعرض الجانبان ما تشهده مصر من توسع في برنامج الإسكان الاجتماعي ومستجدات قانون التأمينات الموحد الذي سيدخل قريبًا البرلمان مع تأكيد أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدني في ظل الخطوات التي تتخذها البلاد نحو النمو.

وشددت على خطورة الزيادة السكانية، حيث تعد من أهم التحديات، التي تواجه جهود التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ما اتخذته الدولة من خطوات إصلاحية هامة لتطوير العشوائيات وتمهيد الطرق بالقرى وتنمية محافظات الصعيد لتحسين الظروف المعيشية بهذه المحافظات، إضافة إلى جهود الدولة في دعم الفئات محدودة الدخل وحمايتها خلال الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها، أكدت دو كارتين تفهمها للتحديات والصعوبات التي تواجه مصر وما اتخذته الحكومة من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي، وكيف أنها تعمل على إيضاح الصورة الحقيقية لما يحدث بمصر لحكومتها وزملائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الاهتمام من جانب الحكومة البلجيكية في دعم المجتمع المدني وبرامج الرعاية الصحية خاصة في ضوء نجاح العديد من التجارب البلجيكية في هذا المجال مما دفع عدة دول بوسط إفريقيا لتطبيق هذه التجارب.