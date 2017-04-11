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عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي

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عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي

التحرير

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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون الطوارئ تم تطبيقه لمواجهة حالات معينة وفرضته حالة الضرورة.

وأضاف خلال الجلسة العامة أن الشرعية العادية تنتهى مع شرعية حالة الضرورة، وهى شرعية لا تعمل بالقواعد العادية، ولكن تعمل بالقواعد الاستثنائية المعمول بها، ويطبق كل ما هو استثنائي ولا يجوز الحديث بما موجود في الدستور والقوانين العادية.

وتابع يتم إعلان حالة الطوارئ للمحافظة على الدولة ومصلحتها التي تعلو على كل الدساتير، موضحا لا يمكن أن يمس قانون الطوارئ حياة المواطنين العادية أو أي فرد ملتزم بأحكام القانون، ولكن حالة الطوارئ هدفها مواجهة الإرهاب الأعمى الذى يمثل خطر على كل دول العالم، ويجب علينا جميعا أن نلتزم بحماية هذا الوطن وهذه مسئولية وطنية ودستورية.

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وأشار إلى أنه على النواب توعية وتبصير المواطنين في دوائره، لأن هذه الحالة تختلف عن سابقتها، إذ استمرت 30 عام، رغم أنه لم يكن هناك مبررا لفرضها، ولكن الآن توجد مستجدات استوجبت فرض هذه الحالة وعلى الجميع أن يراعى مصلحة الدولة العليا.

وأكد أن المقصود بالطوارئ فئة مضلة، وتستلزم من الجميع الحذر بما فيها الإعلام والصحافة بالمحددات الدستورية.

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التحرير

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