صور| محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية بأبو كبير

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تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، عددًا من اللجان الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير، بعد إعلان خلو المقعد، عقب تعيين الدكتور على المصيلحى نائب الدائرة، وزيرًا للتموين.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء سامى سيدهم، نائب المحافظ، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، واللواء مصطفى صلاح نائب مدير أمن الشرقية، والعقيد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه اللجان الانتخابية بالمدينة والمركز الطبى، للتأكد من أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى.

وقال المحافظ، إن المحافظة بعيدة عن أي انتماءات أو توجهات سياسية أو حزبية، وإن الجهاز التنفيذى يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعا الناخبين للنزول للمشاركة فى العملية الانتخابية واختيار المرشح الذي يحقق طموحاتهم وآمالهم.

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وأكد، أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى، وأنها منذ الصباح الباكر في متابعة مستمرة للجان واستقبال الناخبين فى المواعيد المحددة، وأن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين الإدارة المحلية وقوات الشرطة لتأمين سير الانتخابات على مدار اليوم والغد وتوفير المناخ المناسب للناخبين، لافتًا إلى توقعاته بزيادة الإقبال على اللجان بحلول فترات المساء.

ويتنافس على المقعد 10 مرشحين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 252 ألفًا وناخبين اثنين، يدلون بأصواتهم أمام 128 لجنة فرعية موزعة على 97 مقرًا انتخابيًا، بدأت في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الصباح الباكر.