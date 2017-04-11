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صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي

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صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي

مصراوي Masrawy

صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة

كتب- حاتم أبوالنور:

قال صلاح عيسى - الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها عقب القرارات الجمهورية بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة، المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، هي الانتهاء من المادة الأخيرة من مشروع قانون بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وتنص المادة الأخيرة من القانون - المُشار إليه - "على أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي".

وأكد عيسى- في تصريحات لمصراوي - أنه في حالة عدم إقرار المادة الأخيرة من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، لن تكون المجالس الثلاث ذات وظيفة أو قيمة، متابعًا:" هيكون كل اللي حصل إنهم شالو ألدو وجابوا شاهين"، على حد تعبيره.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح ، أصدر اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات جمهورية حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017 بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام والتى جاءت كالتالي:"تعيين مكرم محمد أحمد، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، وكرم جبر - رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين - رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام".

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مصراوي Masrawy

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