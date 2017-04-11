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رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

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رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

مصراوي Masrawy

الدكتور على عبد العال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس الأعلى للإرهاب من شأنه أن يضع استراتيجة واضحة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة بشكل كامل.

جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجة سيتم تطبيقها فى كل وزارة الدولة، وأنه ستتضمن وضع ضوابط الخطاب الدينى وتغير المناهج الخاصة بالعملية التعليمة .

ولفت عبد العال إلى أن الرؤية والإستراتيجة سيكون بها تشريع متعلق بتركيب كاميرات على جميع المنشآت الحيوية التى تحتفظ بتسجيلاتها، بالإَافة إلى عمل حرم آمن لتأمين المنشأىت الحيوية. وبشأن الدولة الداعمة للإرهاب.

وتابع عبد العال: "الدول الداعمة للإرهاب سيتم تعقبها من الدولة المصرية، ولدينا عدد من المحامين يضع رؤية واضح لتعقب هذه الدول".

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