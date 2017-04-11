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الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية

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الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب – فتحي عمر:

كشفت مصادر مسئولة بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، عن تشكيل غرفة عمليات وفريق أمني موسع من كافة الأجهزة المعلوماتية لتحليل تكتيك التنظيمات الإرهابية، بعد تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، ووضع خطة لمواجهة الذئاب المنفردة والعمليات الانتحارية التي تستهدف المنشآت القبطية والشرطية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن قوات الأمن مستنفرة بكافة قطاعات وزارة الداخلية، ويتم تحليل المعلومات التي يتم جمعها عن العمليات الإرهابية خلال الفترة السابقة، بالتزامن مع تكثيف وتعزيز حماية المنشآت الحيوية والشرطية والهامة وكذلك الشخصيات العامة.

وأوضحت المصادر أن تكتيكات التنظيمات الإرهابية قائمة على سياسة "سحب" القوات النظامية والتركيز على اتجاه واحد فقط، ثم مباغتتها بالضرب في أماكن أخرى.

ورفعت كافة الخدمات والمواقع الشرطية حالة الطوارئ تحسبا لأي هجمات إرهابية من التنظيمات المتطرفة، وشددت خدمات تأمين الكنائس، كما صدرت تعليمات بفحص العناصر المشتبه بها من نقط آمنه بعيد عن تمركز القوات.

وتواصل غرفة متابعة الأزمة بوزارة الداخلية أعمالها لسرعة الإعلان عن هوية منفذي التفجيرين، بينما تواصل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها والاستماع لشهود العيان وعدد من الجرحى.

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مصراوي Masrawy

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