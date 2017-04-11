الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء

كتب – فتحي عمر:

قالت مصادر بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن داهمت 150 مزرعة بمناطق وسط وشمال الدلتا والبحيرة، وتمكنت من القبض على 6 عناصر ضمن خلية إرهابية تلقت تدريبات في سيناء وانتقلت الى البحيرة منذ شهرين، واختبأت في مزرعة بمنطقة الدلنجات.

وأوضحت المصادر أن المداهمات جاء ضمن التحركات المكثفة للقبض على المتورطين في تفجير كنيستي مارجرجس والمرقسية في يوم أحد السعف، مضيفة أن أجهزة الأمن استجوبت 40 مشتبها بعلاقتهم بالتفجيرين، إضافة إلى الـ6 المقبوض عليهم، وعدد من العناصر المتورطة في ارتكاب عمليات إرهابية سابقة والمقبوض عليهم من عدة محافظات، لاستخلاص أية معلومات قد تكون لديهم.

كما جمعت الأجهزة الأمنية كل الفيديوهات لعمليات تفجيرية سابقة وقعت في سيناء والقاهرة وكذلك نتائج جميع التحقيقات في قضية تفجير الكنيسة البطرسية للاستدلال منها وتحليل تكتيك تنفيذ التفجيرين الأخيرين.