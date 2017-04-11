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مُفاجأَة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

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مُفاجأَة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد مُفاجأَة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أعلن الجهاز الفني للفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد قليل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول - سعد سمير - محمد نجيب - أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية - عبد الله السعيد.

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خط الهجوم: وليد سليمان - أحمد حمودي - سليماني كوليبالي.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي..

أحمد عادل عبد المنعم - رامي ربيعة - مؤمن زكريا - عمرو جمال - حسام غالي - أجايي - محمد هاني.

واستبعد كل من..

محمد الشناوي - ميدو جابر - صبري رحيل.

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التحرير

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