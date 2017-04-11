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فورد تحدث الهيكل الخارجي لسيارتها الرياضية «إكسبلورير»

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كشفت شركة "فورد" الأمريكية، عن نسخة معدلة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "إكسبلورير"، التي تنتمي للحجم المتوسط في طراز السيارات الرياضية.

وبحسب موقع "فريب"، فإن الشركة الأمريكية العملاقة أضافت بعض التعديلات على تصميم مصابيح الضبابية والشبكة الأمامية وغيرها من التعديلات البسيطة على مستوى الشكل الخارجي.

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ومن المقرر أن تعرض الشركة الأمريكية سيارتها المعدلة "فيس ليفت" بإطارات جديدة تتناسب مع قدرات السيارة الرياضية متوسط الحجم.

وتلقى السيارات الرياضية "SUV"، التي تعمل بالدفع الرباعي، رواجًا ملحوظًا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

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التحرير

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