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«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان

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«دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان «دودج» تطرح «تشالنجر ديمون» بقدرة 1000 حصان

التحرير

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تناولت بعض التقارير العالمية، مواصفات سيارة "دودج تشالنجر ديمون" الجديدة، وأكدت خلالها أنها قد تتمتع بمحرك ذو قوة 1000 حصان.

وبحسب موقع "TFL CAR"، فإن أحد الأشخاص تمكن من قراءة الوثائق الفنية الخاصة بالسيارة الجديدة، قبل طرحها بأيام في معرض نيويورك الدولي للسيارات خلال الأسبوع الجاري، وأشار إلى أن أحد برامج المحرك يمكنها أن تصل بقدراته إلى 1000 حصان.

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وتناولت الوثيقة التي تم الكشف عن محتوياتها الفنية، 3 برامج فنية للمحرك، وتضخ قدرات 757، 815، و1023 حصان للبرامج الثلاثة على الترتيب.

كانت "دودج" أعلنت طرح السيارة الرياضية القوية خلال معرض نيويورك، الذي ينطلق يوم 15 أبريل الجاري.

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التحرير

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