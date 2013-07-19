بالصور.. مسيرات "الإخوان" تصل مسجد ناصر بالفيوم

وصلت مسيرات جماعة الإخوان المسلمين وعدد من التيارات الإسلامية بالمحافظة من مساجد ناصر والمعلمين والشبان المسلمين وعبد الله وهبى إلى مسجد ناصر بمدينة الفيوم بعد الدعوة التى وجهها التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالفيوم، ونظم التحالف وقفة ومؤتمرا بمحيط مسجد ناصر الكبير ضمن فعاليات مليونية كسر الانقلاب قبل أن تنطلق مسيرة بالباصات والسيارات فى طريقها إلى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للمشاركة فى فعاليات المليونية.

وفى كلمته هاجم المهندس حمدى طه عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين من وصفهم ب"قادة الانقلاب العسكرى" وقال إنهم خانوا الشعب المصرى وثورة المصريين وبدأوا يسجنون الوطن ويعتقلون الشرفاء من أبنائه أمثال رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد مهدى عاكف ومحمد العمده وغيرهم ويعتقلون كل من ينطق بالحق من الإعلاميين أمثال الشيخ. خالد عبد الله وإعلامي القنوات الإسلامية فى وقت يتحدثون فيه عن ميثاق شرف إعلامى.

وأضاف "المصريون لن ينتظروا حتى تتحول مصر إلى سجن كبير لكل من يخالف هؤلاء القادة الرأى ولن ينتظروا نكسة أخرى مثل 67 بعد أن انقلب هؤلاء على الرئيس. محمد نجيب وأخذوا بمقاليد الأمور وعاثوا فى الأرض الفساد حتى هزمنا شر هزيمة، وسنظل واقفين على أقدامنا صامدين لحماية كرامة مصر والحفاظ على مستقبل أبنائها من أن تعود إلى عصور الظلام مرة أخرى".

وألقى الشيخ. طارق صلاح أمين حزب الراية بالفيوم كلمة أكد فيها أن الانقلاب الذى يحاول العسكر فرضه اليوم كان مخططا له منذ أن تنحى المخلوع مبارك وكانوا فقط يحاولون أن يهزموا الفكرة الإسلامية فى مصر باعتبار أنها البديل الطبيعى لنظام المخلوع والذى يريده الناس فأخذوا فى حملات مستمرة وأوهموا الناس أن الحرب على الإخوان وأخذوا يتحدثون عن أخونة للدولة وعن أزمات جراء هذه الأخونة التى لا وجود لها إلا بأكاذيبهم حتى يهزموا الفكرة الإسلامية فى نفوس الناس بضرب الإخوان، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن صمود الشعب المصرى وجهاده السلمى فى سبيل الله هو طريق النصرة ولينصرن الله من ينصره إن الله قوى عزيز".