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عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً

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عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً

قامت المصرية منذ أيام برفع سعر تذكرة المترو، إلى الضعف لتصبح 2 جنيه بدلاً من جنيهاً واحداً، كما قررت أيضاص مع الزيادة الأخيرة أن يكون السعر للمستحقين لنصف التذكرة 1.5 جنيه، وجنيه واحد لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن اليوم اتخذ وزير النقل قراراً جريئاً لاقى إشادة واسعة من فئات كثيرة من الشعب المصري.

حيث قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه، وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن كانت بجنيه كامل، وبذلك القرار تكون هذه الفئة قد تم استثنائها من قرار الزيادة الأخير.

وأكدت مصادر اليوم بمترو الأنفاق أن القرار وصل بالفعل من الوزير اليوم،والذي يضي بتخفيض تذكرة المترو لذوي الاحتياجات، وكانت هيئة المترو قد طالبت برفع الأسعار بعد حسارة المترو 500 مليون جنيه، نتيجة عدم تغطية الإيرادات للمصروفات وتحرير سعر الصرف.

 

المصدر:مصرفايف

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