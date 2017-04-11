رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق بول ميهوفا، قائد الجيش الزامبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه العديد من الملفات المشتركة، وكذلك زيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

وأكد الفريق محمود حجازي، عمق ومتانة العلاقات المشتركة التى تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد قائد الجيش الزامبى بما تتمتع به القوات المسلحة فى مصر من خبرات علمية وعملية كبيرة ونظم تسليح حديثة تنعكس إيجابياً على مستوى التعاون العسكرى المشترك بالقوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.