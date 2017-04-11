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عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر

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عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال- رئيس مجلس النواب، إن قانون الطوارئ تم تطبيقه لمواجهة حالات معينة، مشيرًا إلى أن الضرورة هي من فرضت حالة الطوارئ.

وأضاف "عبد العال" - خلال الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء - إن الشرعية العادية تنتهي مع حالات الضرورة، متابعًا:"فالضرورة شرعية لا تعترف يالقواعد العادية، ولكنها تعمل بالقواعد الاستثنائية المعمول بها".

وأضاف "عبد العال":"في حالات الضرورة يتم وقف العمل بكل ما هو عادي، ويطبق كل ما هو استثنائي ولا يجوز الحديث بما يوجد في الدستور".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن إعلان حالة الطوارئ يأتي للمحافظة على الدولة، لأن مصلحتها تعلوا على كل الدساتير، مضيفًا أن قانون الطوارئ لا يمكنه المساس بحياة المواطنين، وأن أي فرض ملتزم بأحكام القانون، مؤكدًا أن حالة الطوارئ تهدف إلى مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يمثل خطر على كل دول العالم، ويجب علينا جميعًا أن نلتزم بحماية هذا الوطن، نظرًا لانها واجب وطني ودستوري.

وأشار الدكتور علي عبد العال، إلى أنه يجب على النواب توعية وتبصير المواطنين في دوائرهم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لن يكون كمثيله خلال السنوات الماضية، متابعًا:"في الماضي استمرت حالة الطوارئ 30 عامًا رغم أنه لم يكن هناك مبر لفرضها، ولكن الآن يوجد مستجدات استوجبت فرضها، وعلى الجميع أن يراعي مصلحة الدولة العليا".

وأضاف "عبد العال"، أن المقصود من فرض حالة الطوارئ هم فئة ضالة، وتابع:"الوضع الراهن يستلزم من الجميع الحذر بما فيهم الإعلام والصحافة".

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