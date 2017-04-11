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ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي

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ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي

التحرير

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، زيادة إقبال المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، على اللجان الانتخابية في "أبو كبير" بمحافظة الشرقية، ومركزي "تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية؛ للاختيار بين المرشحين لشغل  مقعدي الدكتور علي المصيلحي، وزير الحالي، والنائب السابق أنور السادات، الذي اسقط البرلمان عضويته.

وقال المستشار عادل الشوربجي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن غرفة عمليات اللجنة لم تتلق شكاوى منذ بدء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التقارير التي تلقتها اللجنة، أكدت تأخر فتح لجنة واحدة بالمنوفية لمدة 20 دقيقة؛ بسبب أن القاضي المسئول عن اللجنة "ضل الطريق".

وأكد "الشوربجي"، في بيان، أن عدد اللجان الانتخابية بـ"أبو كبير" بلغ 128 لجنة وفي "تلا والشهداء" بلغ 196 لجنة، بإجمالي 324 لجنة، موضحا أن الانتخابات تجرى بدون مشاكل، وستستمر العملية الانتخابية حتى تصويت آخر ناخب داخل اللجنة، موضحا أن اللجان العامة رصدت بعض الشكاوى الخاصة بالتوكيلات بالتزامن مع فتح اللجان الانتخابية أبوابها الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وتم حلها على الفور بالتنسيق مع اللجنة العليا، والسماح لأصحاب التوكيلات الرسمية فقط بالتواجد في اللجان ومتابعة العملية الانتخابية.

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وأضاف الشوربجي: "أن الانتخابيات فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تسير في هدوء، وسط إقبال ضعيف خلال اليوم الثاني"، لافتًا إلى أن اللجان ستغلق أبوابها مساء اليوم بالخارج، بعد انتهاء عملية التصويت التي جرت يومي 10 و11 إبريل، ويرسل المسئولين بالقنصليات والسفارات النتائج إلى اللجنة العليا.

وتجرى المنافسة بين 22 مرشحا على مقعد "تلا - الشهداء"، و9 مرشحين على مقعد "أبو كبير".

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التحرير

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