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توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية

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توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية

التحرير

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وقع نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، مع نظيره مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، برتوكول تعاون مشترك بين المؤسستين، ويهدف إلى ترسيخ العلاقات الودية والعمل النقابي العربي المشترك؛ للارتقاء المهني وتبادل الخبرات العلمية عبر تنفيذ عدة برامج في المجالات البحثية والتدريب المعنية بالصحافة والإعلام، والتسويق وإدارة وتنمية المواد البشرية.

ومن ضمن البرامج إتاحة دراسة علمية، تمكن المشتركون بها من الحصول على "دبلومة" مهنية متخصصة في مجال الصحافة، وأيضا إقامة دورات تدريبية عملية في الصحافة والإعلام، وكذلك إقامة ورش عمل إحترافية على يد أساتذة متخصصين.

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التحرير

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