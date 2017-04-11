وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء

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شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- الدولى السابع عشـر لعلـوم وتكنولوجيـا الطيـران والفضـاء - والذى تنظمه الكلية الفنية العسكرية فى المدة من 11 – 13 إبريل، بمشاركة دول عربية وأجنبية وبعض الجامعات والأكاديميات والمراكز العلمية بمختلف دول العالم؛ لعرض أحدث ماوصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال.

يناقش خلال المؤتمر 99 ورقة علمية فى العديد من البحوث الهامة، التى تلقى الضوء على التطورات التكنولوجية والتطبيقات المبتكرة في مجال الطيران والفضاء والديناميكا الهوائية وقوى الدفع ومعالجة البيانات وانظمة الاتصالات والمواد المتقدمة والمركبات غير المأهولة وأنظمة الفضاء وغيرها ، خلال 27 جلسة علمية وخمس ورش عمل يتم تقيميها بواسطة العشرات من العلماء والباحثين فى المجالات المختلفة، وبمشاركة 44 جامعة مصرية و20 جامعة ومركز بحثى والمؤسسات الصناعية العالمية من 19 دولة عربية وأجنبية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة اللواء دكتور محمد علام، مقرر المؤتمر، أشار خلالها إلى أن المؤتمر أحد الملتقيات العلمية الدولية للعلماء والباحثين على مدار 30 عاما؛ للتباحث وتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات والبحوث فى علوم الطيران والفضاء.

وألقى اللواء دكتور مصطفى محمد عبدالوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، ورئيس المؤتمر، كلمة أشار فيها إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة، بمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي، وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية؛ ما كان له أكبر الأثر فى الارتقاء بالقدرات وتفجير الطاقات الخلاقة، وإطلاق مواهب الإبداع من أجل دعم وتطوير القوات المسلحة، وتمكينها من أداء دورها المنشود على أكمل وجه.

وأضاف أن المؤتمر يهدف الى تشجيع الجهات البحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا والتي تحرص القوات المسلحة على استضافتها إيماناً منها بأهمية البحث العلمي والانفتاح على كافة مجالات العلم والمعرفة، ودوره في المحافظة على الكفاءة القتالية وتطويرها للوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد القتالي.

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وتناولت المقالة الافتتاحية للمؤتمر تحديات تكنولوجيا الطيران والتعاون بين الجامعات والصناعة، تحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور هاني مصطفى، رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء بكلية التكنولوجيا المتقدمة بجامعة كيبك بكندا، وفرانك يوليتز نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، وبرونو ستوفلييه مدير قطاع البحوث والتطوير لشركة داسو الفرنسية، عن بعض المفاتيح الحاكمة للعلاقة بين البحث العلمى والمؤسسات الصناعية لتطوير التكنولوجيا ودعم الاقتصاد بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، والتحديات التكنولوجية التى ترسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة بقدراتها الآلية والرقمية وتحديات اكتساب المهارات المستقبلية لمواكبتها.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية رحب القائد العام بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر، معربا عن تطلعة ان يثمر هذا الملتقى العلمى الهام وما يتضمنة من البحوث والانشطة العلمية فى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى الخبرة والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلى الهيئات والمؤسسات المشاركةمن الدول الشقيقة والصديقة.

وقام الفريق اول صدقى صبحى بافتتاح المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر والذى تضمن احدث المنظومات فى مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء ، وناقش عدد من العارضين فى احدث الابتكارات والبحوث التطبيقية فى مختلف المجالات ، حيث يشارك فى المعرض اكثر من 19 شركة اجنبية و13 جهة عارضة من الهيئات الحكومية والشركات المحلية المصرية.

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الفريق محمود حجازى رئيـس أركان حرب القوات المسلحه وعدد من الوزراء وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدداً من الشخصيات العامة بالدولة والملحقين العسكريين واعضاء هيئه التدريس بالكليات والمراكز البحثية بالقوات المسلحة ، وعدد من رؤساء الجامعات وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.