سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة»

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أعلن الكاتب الصحفي سيد محمود، اليوم الثلاثاء، استقالته رسمياً من رئاسة تحرير جريدة القاهرة، حيث تواصلت "التحرير" مع رئيس التحرير المُستقيل للتعرف على أسباب الاستقالة، إلا أنه رفض الافصاح عن أسباب القرار.

وبحسب مصادر، فإن محمود قدم استقالته من أسبوعين لوزير الثقافة حلمي النمنم، وأمهله فرصة للعودة عن القرار، ولكنه أصر.

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ونشر سيد محمود، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "فخور أن العدد الخاص بالأستاذ سمير فريد من جريدة القاهرة هو آخر عدد يحمل توقيعي كرئيس للتحرير، وسأعود بعد استقالتي اعتبارا من اليوم، وبناء على طلب وزير الثقافة، لخلاف في وجهات النظر للعمل في مؤسستى العزيزة الأهرام، مع العلم أن الوزير رفض استقالتي قبل أسبوعين".

وتابع: "من جهتي أدعو بالتوفيق للزميل الذي سيتولى المسؤولية من بعدي، وأرجو له أن ينجز ما لم أتمكن من إنجازه والحمد لله، ومع كامل احترامي للزملاء الصحفيين، لن أخوض في أسباب الخلاف احترامًا لنفسي، ولعلاقة صداقة قديمة تجمعني بالسيد الوزير".