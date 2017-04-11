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مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر

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مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر

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كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن اهتمام الملاك الصينيين الجدد لنادي ميلان الإيطالي، بالتعاقد مع روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للإنتر، لخلافة فينتشينزو مونتيلا المدير الفني الحالي للروسونيري.

ويتعين على مجموعة «سبورت لوكسمبورج» الصينية والتي يملكها يونجونج لي، إنهاء شراء نادي ميلان هذا الأسبوع، بعد سيطرة دامت 30 عامًا لسيلفيو بيرلسكوني.

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ووفقًا للصحيفة، فإن ماركو فاسون وماسيمليانو ميرابيلي اقتربا من التواجد ضمن مجلس إدارة النادي الجديد، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة قوية جدًا مع مانشيني، وأكدت أن ملاك النادي الجدد، مهتمين جدًا بمانشيني، حيث أنهم غير مقتنعين بمونتيلا وما يقدمه خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الروسونيري يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 57 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

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