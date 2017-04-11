هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه

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كشف المهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم الرحيل عن صفوف فريق شالكه الألماني، بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم مشاركته بانتظام ضمن التشكيل الأساسي، وذلك بعد سبعة أعوام قضاها مع الفريق، وذلك حسبما أفاد لصحيفة «تليجراف» البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وقال صاحب الـ(33 عامًا): «الطريقة التي تسير بها الأمور في شالكه ليست مرضية، عقدي سينتهي، لذلك فهذا هو العام الأخير لي مع شالكه».

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يذكر أن نجم هونتلار لمع بشكل كبير خلال تواجده ضمن صفوف أياكس الهولندي بين عامي 2006 و2008 ثم انتقل إلى شالكه عام 2010 بعد فترتين قضيرتين مع ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.