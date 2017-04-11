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دورتموند يسخر من تصريحات وكيل ليفاندوفسكي

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دورتموند يسخر من تصريحات وكيل ليفاندوفسكي دورتموند يسخر من تصريحات وكيل ليفاندوفسكي

التحرير

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اتهم مايك بارثيل، وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، لاعبي بوروسيا دورتموند، بتعمد إصابة موكله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، ضمن منافسات البوندسليجا، وذلك حسبما أفاد لصحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وتعرّض ليفاندوفسكي لركلة قوية، في الوجه من قبل مارك بارترا، مدافع دورتموند، خلال إحدى الكرات المشتركة، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري (4-1)، وطلب ليفا الذي سجل هدفين، التبديل عقب تسجيل هدفه الثاني مباشرة، لشعوره بألم في الكتف بعد التحامه مع رومان بوركي، حارس الفريق الأصفر.

وقال بارثيل "دورتموند أراد التخلص من ليفاندوفسكي، مهما كان الثمن".

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من جانبه سخر مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي دورتموند، من تصريحات بارثيل، قائلًا: «هذا هراء مطلق، بالطبع، كان خطأ من بوركي، لكننا حاولنا دائما إبقاء روبرت خارج المباراة بطريقة نظيفة».

يذكر أن ليفاندوفسكي، يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني، بـ26 هدفًا بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم دورتموند.

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التحرير

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