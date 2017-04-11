أوسكار يتسبب في هزيمة شنغهاي بدوري أبطال آسيا

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أضاع البرازيلي أوسكار على فريقه شنغهاي الصيني، فرصة تحقيق فوزه الرابع عندما أهدر له ركلتي جزاء أمام مضيفه أوراوا الياباني الذي حسم اللقاء (1-0)، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ4 من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا.

وأنهى أوراوا ريدز الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله البرازيلي رافايل سيلفا في الدقيقة 44، وحصل الضيف الصيني على فرصتين لإدراك التعادل لكن أوسكار الذي كلفه ما يقارب الـ75 مليون دولار، فرط بهما بعدما أهدر ركلتي جزاء في الدقيقتين 65 و76.

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وسمح هذا الفوز لاوراوا في انتزاع صدارة المجموعة من فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش، بفارق المواجهتين المباشرتين، فقد فاز شنغهاي على أرضه (3-2) ولكل منهما 9 نقاط.

وقطع الفريقان شوطًا هامًا نحو التأهل إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مايو المقبل، لأنهما يتقدمان بفارق 6 نقاط عن كلوب سيول الكوري الجنوبي ووسترن سيدني واندررز الأسترالي بطل 2014.