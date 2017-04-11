حكم بالسجن على حارس مرمى جزائري

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أصدرت محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ ضد حارس مولودية الجزائر، والمنتخب الجزائري السابق فوزي شاوشي، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي.

وأوضحت قناة «الشروق نيوز» أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (450 دولار) على فوزي شاوشي.

وكان القاضي قد وجه لحارس مرمى مولودية الجزائر تهمة الاعتداء على شرطي أثناء أداء مهامه خلال لقاء الدربي مع نصر حسين داي، وكانت النيابة طالبت بحبس الحارس الدولي السابق سنة مع النفاذ خلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 28 مارس.

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وكان الحادث وقع في لقاء الدربي في المرحلة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي في السابع من فبراير، وانتهت بالتعادل 1-1.

وذكرت الصحف أن شاوشي رفض الخضوع للتفتيش من قبل الشرطي كبقية اللاعبين، لمنع إدخال الألعاب النارية إلى الملعب، وتم اعتماد هذا الإجراء بعد إصابة مناصر لمولودية الجزائر بمقذوف ناري في عينه في نوفمبر، وحامت الشكوك حول كيفية إدخال الألعاب النارية إلى الملعب على رغم أن المشجعين يخضعون للتفتيش الدقيق.