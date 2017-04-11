بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

كتبت - نرمين الجلاد:

كشفت النرويج عن خطط لبناء أول نفق للسفن في العالم، سيقطع شبه جزيرة صخرية، بعد موافقة البرلمان على تخصيص ملايين الدولارات للانتهاء من مرحلة التخطيط، وفقا لما ذكره موقع "Cnn".

وسيبلغ طول النفق 1.6 كيلومتر، وعرضه 36 متراً،. وعبور السفن في النفق سيحميها من الأجواء العاصفة في بحر ستادهافيت.

ووفقا للخطة فإن العمليات الإنشائية للنفق، الذي سيسمى "ستاد شب تانل"، ستبدأ في عام 2018، ومن أهداف النفق توفير الحماية في منطقة تعتبر الأخطر على الساحل النرويجي لما تشهده من أمواج ورياح قوية حيث يمكن أن تتعرض المنطقة لـ100 يوم من العواصف كل عام.

ومن المتوقع الانتهاء من بناء المشروع في غضون 4 سنوات، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 267 مليون دولار أمريكي.