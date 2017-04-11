محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية

السويس حسام الدين أحمد:

عقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا بقاعة الاجتماعات، لمناقشة مشكلات الطرق، وازدحام السيارات على طريق السويس – الإسماعيلية، والإعداد لبدء أعمال التطوير للطريق في يوليو المقبل، بحضور ممثل الإدارة المركزية للطرق والكباري في المحافظة.

وطالب اللواء أحمد حامد، مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة "النقل وإدارة المرور"، وإعداد خطة عاجلة، وأخرى آجلة للقضاء على مشكلة تكدس شاحنات النقل الثقيل، المتجهة من السويس إلى جنوب سيناء وعبر النفق، ومعدية القناة بقرية عامر بحي الجناين، والعكس، مع الوضع في الاعتبار المصارف الزراعية بقرى شباب الخريجين.

ووجه محافظ السويس، المهندسة سمية عبد الفتاح، مدير التخطيط العمراني، بسرعة إعداد مقترحات لإنشاء ساحة انتظار للسيارات النقل على طريق السويس – الإسماعيلية، وطريق القاهرة – السويس، والتنسيق مع لجنة الإشراف على المواقف وحي الجناين وحي فيصل، لتنظيم العمل بالساحة، مع الاستفادة من جراج النقل الثقيل.