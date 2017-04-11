بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية"

الدقهلية - رامي القناوي:

قضت محكمة جنح مستأنف طلخا، برئاسة المستشار أحمد العدروسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الفتاح ومحمد السيد البنا، مساء اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وعضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة طلخا ونبروه، على الحكم بحبسه ثلاث سنوات ونصف في القضية رقم 15812 لسنة 2015 جنح طلخا، بتهمة التعدي على شخص واحتجازه، والتعدي على أفراد قوة التأمين أثناء سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في 2015، وبراءته من التهم المنسوبة اليه .

وفور صدور الحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل قاعة المحكمة وخارجها من قِبل أسره عكاشة وأنصاره الذين تواجدوا بكثافة.

كانت هيئة المحكمة قد استمعت لدفاع "عكاشة" الذين سردوا تفاصيل الواقعة، وأنها تعود إلى يوم 23/11/2015 أثناء انتخابات مجلس النواب.

وأكد خالد سليمان، محام، أنه في ذلك اليوم توجه موكله للمرور على اللجان الانتخابية، وأثناء عبوره كوبري السلام بقرية ميت الكرماء، "مسقط رأسه"، سمع إطلاق أعيرة نارية من أشخاص على شريط السكة الحديد، وإثر ذلك ضبطت الحراسة الخاصة به المعينة من قبل وزارة الداخلية شخصًا منهم، ولم يتمكنوا من ضبط الآخرين، كونهم فروا هاربين.

وأضاف المحامي، أنهم سلموا هذا الشخص لأفراد التأمين أمام لجنة المعهد الديني، وتوجه بعد ذلك الدكتور توفيق لنيابة طلخا وقدم مذكرة بذلك، حيث أخبره الشخص المقبوض عليه أن الذى طلب منه ذلك مركز شرطة طلخا، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأن مسؤول التأمين تقدّم بمذكره ضده يتهمه فيه بسب وإهانة الشرطة واحتجاز ذلك الشخص بالقوة، علمًا بأن هذا الشخص قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يُحتجز ولم يسب الدكتور عكاشة الشرطة أو الجيش.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بقيدها برقم 15812 جنح طلخا لسنة 2015 وقضى فيها بحبس الدكتور عكاشة، ثلاث سنوات ونصف، وكفالة 10 آلاف جنيه في جلسة 31 ديسمبر 2016.