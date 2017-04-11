قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة

مصراوي -

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء صوب ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالية لمتابعة اللقاء المرتقب بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولأن ملاعب كرة القدم أصبحت ميداناً للتنافس بين "الجنس اللطيف" على لقب الأجمل، خاصة في المناسبات الكبرى، فإن هذه المباراة أعادت للأذهان ذلك الكرنفال الذي قدمته جميلات برشلونة ويوفنتوس في النهائي الكبير الذي جمع بين الفريقين في نسخة 2015 من البطولة الأوروبية.

ونستعرض في هذا الألبوم، بعضا من صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة في العديد من المباريات.