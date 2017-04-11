إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش

خلال عرض الفيديو بالتصوير البطئ.. الإبراشي يكشف عن مفاجأة في تفجير "المرقسية"

شقيق العميد نجوي النجار يكشف تفاصيل آخر مكالمة له معها ووصيتها الأخيرة

أحد أقارب شهيدة الشرطة: "ناس منعرفهمش من كل الدنيا جايين يعزونا"