الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق

مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)

قال الجيش العراقي إن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أصبح يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق بعد أن كان يسيطر على 40 في المئة من أراضي البلاد.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم وزارة الدفاع والقيادة المشتركة "كانت داعش تسيطر على 41 بالمئة من الأراضي العراقية في 2014. وفي 31 مارس (من العام الحالي) أصبحت تسيطر فقط على 6.8 بالمئة من الأراضي العراقية".

وتفاوتت البيانات التي أصدرتها الحكومة العراقية والدول الغربية سابقا بشأن نسبة الأراضي العراقية التي يسيطر عليها التنظيم، ولكن سيطرة التنظيم على الأراضي العراقية تقل بصورة منتظمة منذ أكثر من عامين.

وأحدث التنظيم صدمة دولية كبيرة عندما سيطر على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية في يونيو 2014 ثم اجتاح الكثير من المناطق ذات الأغلبية السنية في البلاد.

ووصل نفوذ التنطيم في العراق إلى ذروته في أغسطس 2014 عندما أصبح يسيطر على مناطق في شمال العراق كانت موطن عدد من الأقليات.

وشن الجيش العراقي، بدعم من تحالف بقيادة المتحدة، عملية عسكرية موسعة لاستعادة الموصل في أكتوبر 2016.

واستعاد الجيش العراقي السيطرة على الجانب الشرقي من الموصل، التي يمر نهر دجلة في وسطها، في يناير من العام الجاري، ويقاتل منذ منتصف فبراير التنظيم في جيوبه المتبقية شرقي الموصل.