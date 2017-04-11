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السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني

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السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني

مصراوي Masrawy

القاهرة- مصراوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، الثلاثاء، كريستيان شميدت، وزير الزراعة الألماني، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالوزير الألماني، معرباً عن التطلع إلى تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما شهدته الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة في شهر فبراير الماضي من توافق في الرؤى حول أهمية دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أعرب الوزير الألماني عن شكره الرئيس، ونقل تعازى المستشارة الألمانية في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس الأول كنيسة مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، حيث أكد إدانة ألمانيا للحادثين، وتضامنها الكامل مع في مواجهة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لمجمل العلاقات والتعاون الثنائي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث أكد السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون في تلك المجالات لاسيما في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المليون رأس ماشية، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي بهدف زيادة القدرات المصرية في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأكد وزير الزراعة الألماني حرصه على دفع التعاون الثنائي بين البلدين ودعم القدرات الفنية المصرية في تلك المجالات، والعمل على تطوير التعاون في مجال تحسين جودة وسلامة الغذاء، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الأمراض النباتية والحيوانية والبحث العلمي بين الجامعات والمعاهد في البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن تم خلال اللقاء بحث تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التدريب الفني والمهني.

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مصراوي Masrawy

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