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تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

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تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد

كتبت- ندى الخولي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات جمهورية حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017 بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويرصد "مصراوي" أهم اختصاصات الهيئات الثلاث كالتالي:

أهم اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام

أهم اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة

تعرف علي أهم مهام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

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مصراوي Masrawy

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