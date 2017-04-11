الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موافقة المكتب التنفيذي على طلب إندماج لخويا مع الجيش، على أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ بعد نهاية الموسم الجاري، ووفقًا للإجراءات واللوائح التي يقرها الاتحاد.

كما وافق المكتب التنفيذي للاتحاد على تعديل اسم نادي "لخويا" الرياضي، لتكون نادي «الدحيل» الرياضي، على أن يتم تنفيذ التعديل بنهاية مشوار لخويا في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

شاهد أيضا

وكذلك أعلن الاتحاد عن استمرار تطبيق اللوائح الحالية فيما يتعلق بالمباراة الفاصلة، الحاسمة للصعود والهبوط، على أن تكون المباراة الفاصلة بين صاحب المركز الثاني عشر في دوري نجوم قطر وصاحب المركز الثاني في دوري قطر غاز "الدرجة الثانية".

وقد أوضح الاتحاد القطري لقرة القدم في بيانه الذي نشره بموقعه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن استحواذ نادي لخويا على الجيش لن يؤثر على مجريات الموسم الحالي، وأن كافة القرارات الصادرة قبل هذا البيان عن الاتحاد القطري ستظل نافذة إلى نهاية الموسم الحالي.