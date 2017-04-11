اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ»

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وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ الصادر برقم 157 لسنة 2017، لمدة 3 أشهر، على أن يتم مناقشته الأمر خلال الجلسة العامة الثانية مساء اليوم، الثلاثاء.

وترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشة إعلان حالة الطوارئ بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية.

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كان المهندس شريف إسماعيل، ألقى، ظهر اليوم، بيان الحكومة بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لمواجهة العمليات الإرهابية.

وكشف رئيس الحكومة في كلمته تحت قبة البرلمان، عن رصد مليارات الجنيهات لتمويل العمليات الإرهابية في مصر.